Lecturas necesarias tras el alto el fuego

Me impactaron la calidez, el afecto, hasta la ternura de los gazatíes. Me impactaron la dignidad, el espíritu de lucha y de resistencia. Y la falta de odio estéril: repito, de odio estéril. Y les cuento una anécdota que repito hasta el cansancio porque a mi me asombró: cuando ya me volvía no escuché ningún insulto dirigido a nadie. Simplemente me dijeron “Doctor, cuando vuelva dígales que si están buscando a Hitler, aquí no está”.